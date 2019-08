Straf met uitstel voor man die knokploeg afstuurde op ex-politicus Tanguy Veys

Blankenberge - De opdrachtgever van de strafexpeditie tegen de Blankenbergse ex-politicus Tanguy Veys heeft vrijdag in de Brugse strafrechtbank 12 maanden celstraf met uitstel gekregen. De overige beklaagden kregen tot twee jaar cel.

Op 2 februari werd het Blankenbergse ex-gemeenteraadslid Tanguy Veys (46) in Ardooie door drie mannen bont en blauw gemept voor de woning van de nieuwe partner van zijn ex. De voormalige Vlaams Belanger, die al jaren in een vechtscheiding verwikkeld zit, kwam er op dat moment zijn zoon ophalen. Na de afranseling namen de daders ook zijn gsm en portefeuille af. Onderzoek wees uit dat R.V., de nieuwe partner van de ex, achter de feiten zat. Hij had een van de portiers die hij tewerkstelt in zijn bewakingsfirma gevraagd om Veys een stevig lesje te geven. Die portier, tevens een profbokser, schakelde op zijn beurt de notoire Izegemse vechtersbaas Y.S. in. Het was uiteindelijk de Izegemnaar die samen met twee jongelui uit Roeselare de klus klaarde.

Het openbaar ministerie had 25 maanden cel gevraagd voor R.V., die zijn onschuld altijd staande heeft gehouden. Volgens zijn advocaat handelde de portier op eigen houtje en wou die zo punten scoren bij zijn baas. “Waarom zou mijn cliënt hem voor zijn eigen deur in elkaar laten slaan, terwijl zijn eigen bewakingscamera’s de feiten registreerden”, vroeg advocaat Kris Vincke zich luidop af. “Mijn cliënt had bij die portier wel eens zijn beklag gedaan over het slachtoffer, maar hij gaf hem zeker nooit opdracht voor de feiten.” Maar de rechtbank ging niet mee in dit verhaal.

Het openbaar ministerie had een straf met uitstel gevraagd voor de portier, maar de rechter legde hem 80 uur werkstraf op. Volgens zijn advocaat Thomas Vandemeulebroucke werd hij misleid door R.V. “Mijn cliënt werd door zijn baas wijsgemaakt dat het slachtoffer pedofiele praktijken pleegde met zijn zoontjes. In zijn ogen was het slachtoffer dan ook de baarlijke duivel.” Ook de overige beklaagden stelden dat ze dachten dat ze met een pedofiel te doen hadden. De Izegemnaar kreeg uiteindelijk twee jaar cel. Zijn twee handlangers, A.D. en M.D., kregen respectievelijk achttien maanden effectieve celstraf en vijftien maanden celstraf met uitstel. Een 19-jarige Izegemse vrouw, die haar wagen had uitgeleend voor de feiten, kreeg opschorting van straf. Veys had een totale schadevergoeding gevraagd van 7.600 euro, maar de rechter hield het op een kleine 2.000 euro.