Gedaan met extra betalen bij de apotheker van wacht

Wie ’s avonds of op zondag met een voorschrift naar de apotheker gaat, zal straks geen toeslag meer hoeven te betalen. Dat heeft minister van Volksgezondheid Maggie De Block beslist. In ruil krijgen de apothekers een beschikbaarheidshonorarium voor hun wachtdienst.

Wie ’s avonds, ’s nachts of op zondag de huisarts bezoekt en daarna medicijnen wil ophalen bij de apotheker, betaalt daar nu in een aantal gevallen een extra toeslag voor. Daar komt straks verandering in. Apothekers zullen enkel nog een toelage mogen aanrekenen als de patiënt geen voorschrift heeft.

“Met deze maatregel maken we de zorg opnieuw een stukje toegankelijker voor patiënten”, aldus minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD). “Het principe blijft natuurlijk wel hetzelfde: als het niet dringend is, stoor je de apotheker niet ’s avonds of op zondag, maar ga je langs tijdens de normale openingsuren.”

De toelage die apothekers in sommige gevallen mochten aanrekenen, wordt nu vervangen door een “beschikbaarheidshonorarium”. Het gaat over een vast bedrag dat apothekers ontvangen voor hun wachtdienst, naast een bedrag per voorschrift. De nieuwe regeling kreeg vandaag groen licht van de ministerraad en treedt nog dit jaar in werking.