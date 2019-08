Bölöni lijkt Lamkel Zé (uit noodzaak) niet te straffen voor rode kaart: “We hebben amper aanvallers”

Didier Lamkel Zé (22) nekte zijn ploeg alweer tegen AZ, met zijn domme rode kaart – de zoveelste frats van de Kameroener. Maar Laszlo Bölöni lijkt hem daar voorlopig niet voor te zullen straffen. Dat hij momenteel niet over te veel offensieve spelers beschikt, speelt toch een rol.

“Kijk, hij heeft – net als Dieu (Mbokani, red.) trouwens – een grote fout gemaakt”, aldus Bölöni vrijdagmiddag op zijn persbabbel. “Hij heeft zijn ploegmaats gestraft want het is door dat onacceptabele gedrag op het veld dat we Europees zijn uitgeschakeld. Maar als je vraagt of zijn uitsluiting gevolgen heeft, antwoord ik: enkel als we het ons zouden kunnen permitteren. Maar hoeveel aanvallers hebben we momenteel? Niet veel, hè, misschien vier. Didier blijft dus een van onze spelers, en een van onze béste spelers. Of hij tegen Zulte Waregem in de kern zit? Natuurlijk. Hij heeft ook gewoon getraind.”

Waarop Bölöni nog even de krant erbij nam en de fotocollage bekeek van Lamkel Zé en zijn uitgetrokken shirt. Een zucht volgde. Hij zal hem misschien wel selecteren, maar het is niet echt van harte.