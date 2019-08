Na zelfmoord van Epstein richten speurders zich op vier vrouwen die minderjarigen rekruteerden voor zijn netwerk

Na de zelfmoord van de Amerikaanse miljardair Jeffrey Epstein, richten de speurders zich nu op vier vrouwen uit zijn entourage. Zij zouden minderjarige meisjes gerekruteerd hebben voor de miljardair en regelden tal van ‘seks-afspraakjes’. “Jeffrey is er niet meer, maar de vrouwen die hem hielpen wel.”

Vier vrouwen staan bovenaan de agenda van de speurders in de zaak rond het misbruik van minderjarige meisjes door miljardair Jeffery Epstein. Zij kregen immuniteit toen de man in 2008 het op een dubieus akkoordje kon gooien met justitie en zo de confrontatie kon ontlopen. Nadia Marcinkova, Lesley Groff, Sarah Kellen en Adriana Ross zouden minderjarige meisjes geronseld hebben voor seksuele massages en zouden allemaal mogelijke samenzweerders zijn. Dat schrijft The New York Times. Eentje zou de meisjes getraind hebben, de andere regelden de afspraakjes, zochten nieuwe meisjes of boekten hotels en auto’s. De vrouwen zijn voorlopig nog niet aangehouden of officieel als samenzweerders benoemd, maar de speurders zouden hun onderzoek wel op de vrouwen richten.

De luitenant

Sarah Kellen stond bij de meisjes bekend als de luitenant. Zij was de tweede in lijn na Ghislaine Maxwell, zij is een voormalige vriendin van Epstein en zou de hele operatie geleid hebben. Kellen was een assistent van Maxwell en hield de namen en telefoonnummer van de meisjes bij. Als Epstein ergens in het land nood had aan een meisje, belde zij hen op en vroeg of ze klaar waren om te werken. Als de meisjes aankwamen, begeleidde Kellen hen naar de slaapkamer van Epstein en maakte ze de massagetafel klaar. Ze zou ook tips gegeven hebben over hoe ze Epstein het best konden ‘plezieren’. Kellen zou nu door het leven gaan als Sarah Kensington of Sarah Vickers.

De assistenten

Lesley Groff was bijna 20 jaar lang de assistent van Epstein. In een interview met The Times uit 2005 zei ze dat ze voornamelijk zijn telefoon opnam en zijn agenda regelde. Maar volgens een van de aanklachten regelde Groff ook reisjes en accommodatie voor de bijna eindeloze stroom aan meisjes. Al ontkent haar advocaat dat. Groff zou volgens hem enkel professioneel gewerkt hebben en “regelde afspraken en nam boodschappen aan.”

Adriana Ross wordt ook genoemd als een van de vrouwen die in 2008 immuniteit zou gekregen hebben. Toen de politie in 2005 een zaak rond Epstein onderzochten, zou Ross drie computers uit het huis van de man verwijderd hebben. De politie merkte dat de computers verdwenen waren en vermoedden dat die volstonden met beelden van naakte meisjes.

Het voormalig model

Nadia Marcinkova, een voormalig model, kwam onder de aandacht van de politie in 2005. Ze zou toen, zo vertelde een 16-jarig meisje, naakt de kamer zijn binnengekomen toen ze Epstein aan het masseren was. De miljardair zei dat ze 200 dollar extra zou krijgen als ze orale seks zou hebben met Marcinkova. En het bleef niet bij die ene keer. Er zouden nog vele seksuele afspraken volgen waarbij de tiener en Marcinkova betrokken waren.

Volgens de politie zijn er indicaties dat het voormalig model zelf nog minderjarig zou geweest zijn toen ze met Epstein in aanraking kwam. Volgens haar advocaten is de vrouw “net zoals andere slachtoffers erg getraumatiseerd en heeft ze tijd nodig om alles te verwerken voordat ze zich hierover kan uitspreken.”

Niet de enige

Marcinkova, Ross, Groff en Kellen zouden niet de enige vier vrouwen zijn die het hele schandaal draaiende hielden. Haley Robson, een voormalige stripper, werd zelf ingelijfd toen ze 16 jaar was maar kon zich opwerken binnen de organisatie. Ze nam een deel logistiek voor haar rekening en kreeg per meisje dat ze aanleverde 200 dollar. Zij kreeg geen immuniteit in 2008 en werd al verschillende keren aangeklaagd.