Russisch leger kondigt staakt-het-vuren vanaf zaterdag in Idlib aan

Het Russische leger heeft vrijdag een unilateraal staakt-het-vuren aangekondigd, dat enkel het Syrische leger betreft en zaterdagochtend ingaat in Idlib (in het noordwesten), de regio die het bewind tracht te heroveren ten koste van moordende gevechten.

Er is een akkoord gesloten voor “een unilateraal staakt-het-vuren van de Syrische regeringstroepen vanaf 6 uur op 31 augustus”, deelde het Russische Centrum voor de Verzoening in Syrië mee. “Het Russische centrum voor de verzoening roept de commandanten van de gewapende groepen op af te zien van provocaties en zich aan te sluiten bij het vredesproces in de zones die ze controleren”, zo staat in de mededeling.

Na maanden van hevige bombardementen door Russische en Syrische vliegtuigen begonnen de troepen van Bashar al-Assad op 8 augustus aan een grondoffensief op deze provincie, die in handen is van de jihadisten van Hayat Tahrir al-Cham (vroeger de Syrische tak van Al Qaida).

Donderdag veroverden de regeringstroepen nog nieuwe zones in dit gebied, nadat ze de strategische stad Khan Cheikhoun, in het zuiden van Idlib, al hadden ingenomen.

In september 2018 maakten Turkije en Rusland een akkoord over een “gedemilitariseerde zone” in de provincie bekend om de regeringszones te scheiden van gebieden in handen van de jihadisten en rebellen, maar het akkoord hield het offensief van het bewind niet tegen.