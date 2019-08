Michael O’Leary stopt en maakt rechterhand baas van Ryanair

Michael O’Leary stopt als CEO van Ryanair. De extraverte Ier geeft de post bij de Ierse vliegtuigmaatschappij aan zijn rechterhand Eddie Wilson. O’Leary wordt op zijn beurt de grote baas van de holding, waar naast Ryanair nog andere bedrijven in zitten.

De 58-jarige O’Leary was van meet af aan een van de drijvende krachten achter lagekostenmaatschappij Ryanair. De steenrijke Ier, die opviel door zijn charisma en theatrale publieke optredens, maakte het bedrijf groot en werkte het lagekostenmodel uit tot wat het vandaag is.

Holding

Begin februari had O’Leary al aangegeven het dagelijks bestuur van het bedrijf voor bekeken te houden. Toen werd ook bekendgemaakt dat Ryanair Holdings omgevormd zou worden tot een groepsstructuur, vergelijkbaar met die van het Brits-Spaanse IAG. De groep omvat vijf luchtvaartmaatschappijen: Ryanair DAC in Ierland, Ryanair UK in het Verenigd Koninkrijk, Buzz, Air Malta en Lauda. Zij krijgen elk hun eigen CEO en managementteam.

Voor Ryanair DAC, de voornaamste maatschappij, is nu dus Eddie Wilson aangeduid als CEO. Hij was tot nu de rechterhand van O’Leary en personeelsdirecteur bij Ryanair. O’Leary zelf wordt CEO van de hele groep. In die rol zal hij zich concentreren op de ontwikkeling van de groep (kostenbesparingen, overnames, bestellingen ...), en minder met de dagelijkse beslommeringen bezig zijn.

O’Leary ondertekende begin dit jaar een nieuw contract als groeps-CEO, waarmee hij zich tot juli 2024 aan Ryanair verbindt. Investeerders hadden opgeroepen tot een wijziging van het management, omdat Ryanair moeite heeft om de winst op peil te houden.