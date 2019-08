Antwerp stunt en haalt 60-voudig Rode Duivel Kevin Mirallas terug naar België

Antwerp pakt uit op de transfermarkt. Europees uitgeschakeld of niet, het heeft Kevin Mirallas kunnen overtuigen om te tekenen. De 31-jarige Rode Duivel heeft een akkoord met de Great Old voor een meerjarig contract, en de deal is intussen rond. Mirallas gaat bij Antwerp met nummer 87 spelen.

Mirallas komt over van Everton, waar hij 186 wedstrijden speelde, maar waar zijn rol al even was uitgespeeld. Zijn contract zou eind dit seizoen ook aflopen. Mirallas wilde graag naar België terugkeren en dichter bij zijn familie zijn. Hij speelde nooit eerder in de Jupiler Pro League want hij trok op zijn vijftiende al van Standard naar Lille. Maar nu zal de 60-voudige international alsnog zijn Belgisch competitiedebuut kunnen maken, als speler van Antwerp.