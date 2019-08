Philippe Clement speelt na Europese euforie met Club Brugge meteen topper tegen ex-club: “Het wordt heel speciaal”

Back to reality voor Philippe Clement en Club Brugge na een weekje Champions League-koorts. Zondag staat de topper tegen landskampioen Genk op het programma, het weerzien tussen Clement en de ploeg waarmee hij heel België verbaasde.

“Dat was een fantastische periode, het wordt een heel speciale match”, aldus Clement tijdens zijn wekelijkse persbabbel. “We hebben daar een fantastisch verhaal geschreven en ik heb er altijd heel nauw samengewerkt met de spelers en de staf. Na een tijd bouw je een band op - een beetje zoals met je eigen kinderen. Het is een soort vader-zoon relatie. Als je elkaar dan twee maanden later al terugziet, is dat erg mooi.”

Clement kent Genk natuurlijk door en door: heeft Club daar een stapje voor? “Ik denk niet dat zoiets veel verschil maakt. Sowieso analyseren we onze tegenstanders heel goed”, zegt de Brugse coach. “Ik wil mijn spelers niet overladen met info. Je moet een goede mix maken van wat je hen aanreikt en wat niet. Zij weten ook nog steeds wat ik wil zien op het veld. Maar we hebben zoals altijd een goed beeld van tegen wie we spelen.”

“Goed dat we meteen topper spelen”

Voor Club wordt het zaak om scherp te blijven na alle euforie van de afgelopen week. “Daarom is het misschien goed dat we een topper spelen. Wie hier niet scherp voor is, heeft zijn plaats niet bij Club Brugge”, zegt clement. “Het is een hele belangrijke wedstrijd. Genk heeft de hele week kunnen toeleven naar die match, wij eigenlijk pas sinds vandaag door de match tegen Linz.”

Clement staart zich echter niet blind op de mindere start van de Limburgers. “Ik spreek niet graag over andere ploegen. Dat getuigt niet van veel respect”, repliceerde hij. “Ik heb er eigenlijk geen mening over. Er kunnen heel wat factoren meespelen waarom bepaalde spelers goed zijn en de anderen wat minder. Pas als je ze elke dag op training ziet, kan je daarover oordelen.”

“Wanyama? Op elk scenario voorbereid”

Bij Club zouden er een paar spelers met kwaaltjes sukkelen - onder andere Deli kreeg een trap - maar voor zondag verwacht Clement dat iedereen gewoon paraat is. Of er dit weekend ook eindelijk witte rook komt omtrent de transfer van Wanyama, wou hij niet bevestigen. “We zijn geen club die zich uitsluitend op één piste smijt. Op elk scenario zijn we goed voorbereid. Ik heb alle vertrouwen in de directie en de scouting om dossiers af te handelen. Ik hou mij nu enkel bezig met Genk en de matchvoorbereiding.”