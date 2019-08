Drie gewonden bij zwaar ongeval op E314: snelweg richting Nederland versperd

Maasmechelen -

Bij het zware verkeersongeval op de E314 in Boorsem bij Maasmechelen zijn drie gewonden gevallen. De brandweer heeft een vrouw moeten bevrijden die in een wagen gekneld zat. Drie personenwagens en een vrachtwagen waren bij de aanrijding betrokken. De brandweer is rond 15 uur kunnen beginnen met het wegdek vrij te maken. De Hamse sleepdienst moet de vrachtwagen nog takelen.