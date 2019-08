Bevallende vrouw uren aan lot overgelaten in gevangenis: “Deed meer pijn dat het niemand iets kon schelen”

Een Amerikaanse vrouw klaagt het stadsbestuur van Denver (Colorado) aan omdat ze vorig jaar aan haar lot werd overgelaten toen ze moest bevallen. Diane Sanchez zat al twee weken hoogzwanger in de cel toen haar water plots brak. Ze leed urenlang pijn tijdens de bevalling, maar ze beweert dat het gevangenispersoneel zich niet om haar bekommerde. Pas na de geboorte van het kind kwam er een verpleger langs die de baby “oppakte alsof hij er nog nooit eentje had gezien”. De gevangenis voerde een onderzoek naar de feiten, maar maakt zich sterk dat “alle procedures en regels werden gevolgd”.

Sanchez procedeert toch voort en wil de ambtenaren die “gemakzucht boven mededogen verkiezen” verantwoordelijk stellen voor de pijn die ze moederziel alleen heeft geleden. “Die pijn was onbeschrijfelijk”, aldus de jonge vrouw tijdens een interview op een Amerikaanse televisiezender. “Maar het deed meer pijn dat het niemand iets kon schelen.”

Volgens een woordvoerder van de gevangenis werd de zaak intern en door het departement Volksgezondheid onderzocht. “De ambtenaren hebben passend gereageerd in de omstandigheden en hebben de correcte procedures en regels gevolgd”, klinkt het. “Sindsdien weet de politie ook duidelijk dat er een ambulance moet worden gebeld als een gevangene gaat bevallen.”

“Het gebrek aan mededogen is stuitend”, klinkt het toch bij de advocaat van Sanchez. “Een kind dat zonder medische bijstand ter wereld moet komen in een vuile cel, is barbaars. Iedere leek kan zien dat een vrouw die al uren aan het bevallen is, nood heeft aan een ziekenhuis. Neem een telefoon en bel de hulpdiensten!”

