Beeldschone boerin toont de vrijheid van het platteland met fotoshoot: “Op een boerderij kan en mag je alles”

Sinds jaar en dag verschijnt in Nederland en België de Boerinnen Kalender met foto’s van het mooiste wat het Nederlandse - en soms ook Belgische - platteland te bieden heeft. De beeldschone Miss September heet Aurelia en groeide in alle vrijheid op in de boerderij van haar familie. “Mijn vader heeft me altijd alles laten proberen en dingen zelf laten uitvogelen”, klinkt het. Maar om in een pikante outfit te poseren tussen de mais, besliste ze helemaal zelf: “Dan besef je wel plots dat heel Nederland mij gaat zien.”