Bazel-middenvelder Eder Balanta is alternatief voor Club Brugge als Wanyama afspringt

Club Brugge hoopt nog steeds op groen licht van Victor Wanyama (Tottenham), maar ziet zijn kansen slinken. Blauw-zwart had een beslissing voor het weekend gevraagd en het ziet er niet naar uit dat de Keniaanse middenvelder een akkoord met Tottenham heeft gevonden.

Tussen Tottenham en Club was er wel een akkoord over een transfersom, maar tussen de speler en de Londense club was er nog discussie over de uitbetaling van een bonus. Die discussie lijkt nu een kruis te maken over zijn transfer.

Want met de transferdeadline op maandag 2 september wil Club geen risico’s nemen. Het houdt een plan-B achter de hand en dat plan zou wel eens in Zwitserland kunnen liggen. Eder Balanta is een van oorsprong centrale middenvelder maar speelt op dit ogenblik als verdedigende middenvelder bij Basel. De 26-jarige Colombiaan heeft acht interlands voor zijn land achter zijn naam en speelde twaalf keer in de Champions League voor Basel. Deze zomer speelde hij ook in de Champions League-voorronden tegen PSV (winst) en LASK Linz (verlies). Balanta’s contract loopt af aan het einde van dit seizoen waardoor Club de transferprijs probeert te drukken.