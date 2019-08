We waren nog nooit zo tevreden over onze supermarkten, maar één winkel steekt er met kop en schouders bovenuit

Zelden waren we zo tevreden over onze supermarkten als nu, zo blijkt uit het zomerrapport van het marktonderzoekbureau GfK. Zowel van de prijzen als de acties, de vriendelijkheid van het personeel of de winkelinrichting is de tevredenheid bij alle winkels toegenomen. Al blijft er nog altijd één supermarkt met kop en schouders bovenuit steken.