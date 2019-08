En u vond Lamkel Zé al erg? Deze heren kregen rood omdat ze een kip nadeden of hun broek uittrokken bij het vieren

Iconische beelden zijn het intussen: Didier Lamkel Zé die een tienkoppig Antwerp op voorsprong brengt in de Europese wedstrijd tegen AZ, een tweede geel krijgt omwille van zijn viering en daarna als een koning het veld verlaat, met zijn shirtje in de lucht. Hij was echter beslist niet de eerste die een tweede geel slikte bij het vieren van zijn doelpunt.

In de spelregels van de FIFA staat dat het voor een speler niet verboden is het veld te verlaten als hij een doelpunt viert, maar op de hekken klimmen zoals Lamkel Zé deed is dat wel. Er staat zelfs expliciet in de spelregels dat spelers die op de hekken klimmen bij het vieren van een doelpunt bestraft moeten worden met een gele kaart. Ook spelers die provocatief vieren, hun hoofd bedekken met een masker of hun truitje uitdoen bij het vieren, krijgen een geel karton onder de neus geduwd.

De stunt van Lamkel Zé was echter maar klein bier in vergelijking met sommige andere vieringen. Zo kreeg Carlos Tévez (ex-Manchester United en ex-Manchester City) ooit een tweede gele kaart omdat hij als speler van Boca Juniors een… kip nadeed tegen aartsrivaal River Plate, een scheldnaam voor de eeuwige concurrent.

Ook Neymar werd al uitgesloten zoals Lamkel Zé. De Braziliaan ging als tiener bij zijn oude club Santos viraal toen hij na een doelpunt een masker met zijn eigen gezicht op kreeg toegestopt vanuit het publiek, en zo even rondliep. De ref toonde zich onverbiddelijk. Neymar toonde zich een minder sportieve verliezer dan Lamkel Zé en smeet woest zijn maskertje in de richting van de ref.

De Macedoniër Mario Gjurovski had in zijn periode bij het Thaise Muangthong United FC nog een betere manier gevonden om zijn hoofd te bedekken tijdens het vieren. Met… zijn broekje. Het zag er potsierlijk uit, en de man in het zwart was kennelijk dezelfde mening toegedaan.

De meest bizarre uitsluiting komt echter op naam van de Zweed Mehmed Dresevic. De centrale verdediger scoorde amper vier doelpunten in zeventig duels voor zijn ploeg Norrby IF, maar drie daarvan vielen in één en dezelfde wedstrijd. Toen zijn hattrick vervolledigd was, kwam hij op het lumineuze idee in een lege tribune te gaan zitten en voor zichzelf te applaudisseren. Hij werd beloond met een tweede geel want in de regels staat ook dat “de toeschouwers op een manier benaderen die de veiligheid in gedrang kan brengen” bestraft moet worden met een kaart. Tja.