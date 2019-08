Harde Brexit bedreigt bevoorrading van griepvaccins in Verenigd Koninkrijk

Een Brexit zonder akkoord op 31 oktober bedreigt de bevoorrading van griepvaccins, op een moment dat het Verenigd Koninkrijk geconfronteerd wordt met een bijzonder virulente virusstam dit jaar. Dat berichten meerdere Britse kranten vrijdag.

De griepvaccins worden in Groot-Brittannië gratis aangeboden aan mensen ouder dan 65 jaar en aan zwangere vrouwen. Een aantal artsen en gezondheidsexperts vreest nu problemen met de bevoorrading in het geval van een harde Brexit.

“Wat we kunnen zeggen is dat we waarschijnlijk onvoldoende griepvaccins zullen hebben en dat we niet de maximale dekking van de voorbije jaren zullen hebben. Dit zal een impact hebben op de NHS (Britse sociale zekerheid)”, aldus Andrew Goddard, voorzitter van het Royal College of Physicians.