Het stopt niet bij 188: nog meer ontslagen verwacht bij Punch Powertrain

Sint-Truiden - De directie van Punch Powertrain in Sint-Truiden zal ook binnen de R&D-afdeling en ondersteunende afdelingen een herstructurering moeten doorvoeren. “Deze aanpassing zal een competitievere kostenstructuur tot gevolg hebben, maar heeft ook een sociale impact”, melden de directie en vakbonden in een gezamenlijk persbericht. Vrijdag kondigde de directie tijdens een bijzondere ondernemingsraad al de intentie tot collectief ontslag van 172 arbeiders en 16 bedienden in de Operations-afdeling aan.

Punch Powertrain ontwikkelt momenteel een hybride transmissie gebaseerd op DCT-technologie. Het bedrijf heeft daarvoor een contract met de PSA-groep, die naast Peugeot ook uit de merken Citroën, DS, Opel en Vauxhall bestaat. Die productie start echter pas in 2022.

Het Truiense bedrijf wil zijn Europese vestiging inrichten op de nieuwe DCT-technologie. De CVT-productie zal aangepast worden aan de teruggelopen vraag en zal worden overgebracht naar China. “Met deze structuur bedienen we de klanten in hun regio met de door hen gewenste producten en versterken we onze concurrentiepositie”, klinkt het in het persbericht.

Verder communiceert Punch Powertrain keuzes te moeten maken in het ontwikkelingsprogramma van andere nieuwe producten, zodat de kosten van de R&D afdeling aan de teruggelopen inkomsten worden aangepast. “Aansluitend op maatregelen binnen R&D en Operations, worden momenteel ook de nodige stappen bestudeerd binnen de overige ondersteunende afdelingen om zich aan te passen aan de economische realiteit”, besluit het persbericht.

Momenteel zijn bij Punch in Sint-Truiden 1.008 mensen werkzaam, van wie 473 arbeiders en 535 bedienden.