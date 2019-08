“We moeten seks hebben of de Fenix of Germany komt ons vermoorden”, zei hij. En dan verkrachtte hij twee minderjarige meisjes

De rechtbank in Brussel heeft een man van 24 uit Dendermonde geïnterneerd die terechtstond voor de verkrachting van twee minderjarige meisjes. Hij bedreigde, misleidde en manipuleerde hen en zei dat ze gedood zouden worden door een fictieve criminele organisatie “Fenix of Germany”, als ze geen seks met hem hadden.

Ruben M. leerde de twee vijftienjarige meisjes kennen in 2017 en 2018 op een manege in Wolvertem. Hij was er gevraagd om foto’s te nemen van de ruiters, veelal jonge meisjes, maar door zijn vreemde gedrag liep dat project mis. Hij kreeg van de manegehouder een verbod om zich er nog te vertonen.

Maar dat weerhield de man er niet van om twee van de meisjes die er rijles volgden steeds opnieuw op te zoeken en op te halen met zijn auto. Onderweg vertelde hij hen de gekste verhalen. Hij zou lid zijn van de fictieve organisatie, “Fenix of Germany”. Nu eens noemde hij het “de familie”, dan weer sprak hij over een “criminele bende, met wel 1.700 leden”.

“Maar de Fenix of Germany deed ook goede dingen”, zo maakte de twintiger de meisjes wijs. “Ze verijdelen bomaanslagen en aanvallen op mensen. Maar dan moet ik bepaalde opdrachten tot een goed einde brengen.” In dat vreemde, manipulatieve spel lokte hij de meisjes steeds verder mee zodat ze – zo zegt de rechter – steeds meer geïsoleerd en afhankelijk werden. Ruben M. dreigde uiteindelijk met de ergste dingen. “Als we geen seks hebben, zal jij sterven. En je paard ook. En ik misschien ook”, dreigde hij. Een van de meisjes moest ook expliciete foto’s opsturen om een bomaanslag of andere onheil te voorkomen.

Ontoerekeningsvatbaar

Uiteindelijk werd de man, die zich soms ook Rob of Gilbert noemde, al naargelang zijn rol in de criminele organisatie, veroordeeld tot internering voor drie verkrachtingen. Daarbij gebruikte hij veel geweld, een keer bond hij zijn slachtoffer ook vast aan bed. De rechter achtte het bovendien ook bewezen dat M. zich schuldig had gemaakt aan bedreigingen, aanmaak van kinderporno en onmenselijke behandeling. De twee meisjes krijgen elk 10.000 euro morele schadevergoeding.

De rechtbank tilde zwaar aan de feiten maar verklaarde de man toch ontoerekeningsvatbaar. “Hij heeft een manipulatieve, gestoorde persoonlijkheid met verminderd realiteitsbesef, een beperkte psychische maturiteit en psychopatische kenmerken”, klinkt het. De man, die ondanks zijn “levendige verbeelding” en grote overtuigingskracht een IQ van 62 zou hebben, werd daarop geïnterneerd door de rechter. Hij gaat eerst naar een gewone gevangenis en moet zich dan melden bij een forensisch psychiatrisch centrum, waar hij dan therapie zal krijgen. “Ten vroegste na een half jaar therapie kan hij voor de Commissie voor Bescherming van Maatschappij verschijnen om eventueel een soepeler regime te krijgen”, zegt zijn advocaat Bruno Reynaerts, die tevreden is met het vonnis.

Ook Saskia Kerkhofs, de advocate van de meisjes, is tevreden. “Die man is ziekelijk. Hij moet een behandeling krijgen. Internering is daarom misschien wel de juiste beslissing. De slachtoffers krijgen intussen psychische bijstand. Al bij al gaat het redelijk goed met hen.”

Het parket had eerder acht jaar cel gevorderd tegen de man. Het is nog niet duidelijk of er beroep aangetekend wordt.