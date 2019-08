Bestelwagen rijdt zonder remmen in op vrachtwagen in file: bestuurder levensgevaarlijk gewond

Sint-Gillis-Waas - Bij een zwaar ongeval op de E34 richting Knokke ter hoogte van Sint-Gillis-Waas is deze voormiddag een man levensgevaarlijk gewond geraakt.

Omstreeks 10.50 uur reed de bestuurder met zijn bestelwagen achteraan in op een vrachtwagen die als laatste in een korte file bijna stil stond. Die file was het gevolg van werkzaamheden op de middenberm 500 meter verderop. De bestuurder merkte de file waarschijnlijk niet op, want hij reed zonder remmen in op de vrachtwagen. Hij kwam daarbij gekneld te zitten.

De hulpdiensten hadden bijna een uur nodig om de man te bevrijden. Hij werd vervolgens met levensbedreigende verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. Een verkeersdeskundige van het Parket kwam ter plaatse. Het verkeer ondervond geruime hinder door het ongeval.