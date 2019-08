Bruiloftsgast in trouwstoet mishandelt agent in Rotterdam

Een bruiloftsgast die mee reed in een trouwstoet heeft vrijdagmiddag in Rotterdam een politieagent neergeslagen. Dat meldt de politie.

Agenten hielden een auto in deze stoet aan op de Westzeedijk vanwege gevaarlijk rijgedrag. De bestuurder was daarvan niet gediend en verzette zich, waarop agenten hem wilden aanhouden. Een andere man sloeg toen volgens een politiewoordvoerder de agent neer, die gewond raakte.

Beide mannen vluchtten direct na het voorval. De man die de politie probeerde aan te houden, is inmiddels ingerekend. De ander, die de agent mishandelde, is nog steeds niet gevonden.

De wetsdienaar is onderzocht in de ziekenwagen. Het is onduidelijk hoe ernstig de verwondingen zijn.