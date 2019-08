Charles Michel is hoopvol: “Federale regering voor november is niet onmogelijk”

Volgens eerste minister Charles Michel is het niet onmogelijk een federale regering te vormen voor november. Op 1 november vertrekt Didier Reynders naar de Europese Commissie, op 1 december wordt Michel zelf voorzitter van de Europese Raad.

“Voor de toekomst van ons land hoop ik dat er zo snel mogelijk een regering is met een meerderheid in het parlement”, zei Charles Michel vrijdag in de commissie Buitenlandse Zaken van de Kamer. Ik denk dat dat niet onmogelijk is voor 1 november.”

CD&V-fractieleider Servais Verherstraeten lanceerde nogmaals een oproep om nu echt aan de coalitievorming te beginnen. “De verkiezingen zijn al drie maanden geleden, de vakantie is voorbij, laat ons de verkiezingscampagne stopzetten en beginnen te praten.”

Woensdagavond brachten informateurs Didier Reynders en Johan Vande Lanotte een tweede keer de zeven partijen rond de tafel die nog in de running zijn voor de federale regering: PS, MR, N-VA, Open VLD, CD&V, SP.A en Groen. Voor de twee rapport gaan uitbrengen bij de koning, op 9 september, zou er nog een vergadering plaatsvinden. Uit goede bron wordt vrijdag vernomen dat Groen daar niet meer zal worden uitgenodigd. Groen heeft op het federale niveau immers haar lot aan Ecolo verbonden, terwijl die partij elk gesprek met N-VA weigert. Sommige andere partijen aan de tafel willen dan weer niet besturen met de groenen.