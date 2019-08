Waasland-Beveren haalt nieuwe spits Fiorin Durmishaj bij Olympiacos

Waasland-Beveren heeft vlak voor Transfer Deadline Day alsnog die felbegeerde spits in huis gehaald. Fiorin Durmishaj, een 22-jarige Albanese Griek, wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van Olympiacos.

Durmishaj is nog maar pas in loondienst van de Griekse topclub, dat hem wegplukte bij Panionios, maar mag dus eerst nog een jaartje rijpen in België. Eind mei mocht hij nog zijn debuut maken bij de nationale ploeg van Griekenland.

Voor Waasland-Beveren is Durmishaj sowieso een broodnodige versterking: de Leeuwen staan allerlaatste en konden nog maar drie keer scoren in vijf matchen. Bovendien is op de Freethiel de trainerscarrousel alweer beginnen draaien met de wissel Custovic-Mercier. Aan de nieuwe nummer negen om met zijn doelpunten mee de ommekeer in te zetten.