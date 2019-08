Roberto Martinez over zijn toekomst, Vertonghen en Kompany: “Of ik medelijden heb met hem? Ja en neen”

Terwijl 90 procent van de Belgische voetballiefhebbers al zeker is dat de Rode Duivels op het EK 2020 aanwezig zullen zijn, kijkt bondscoach Roberto Martinez (46) nog niet zo ver. Een nieuwe technisch directeur en extra assistent zullen moeten wachten tot de kwalificatie zeker is. Over het EK voor beloften, Vincent Kompany, Jan Vertonghen… heeft de bondscoach een duidelijkere mening.