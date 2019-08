Persoonlijke assistente van VS-president Trump stapt abrupt op

De persoonlijke assistente van de Amerikaanse president Donald Trump, Madeleine Westerhout, is abrupt en onverwacht opgestapt, zo hebben enkele Amerikaanse media op gezag van “geïnformeerden” en een “functionaris in het Witte Huis” vrijdag gemeld.

Westerhout was sinds Trump in 2016 president werd de “gatekeeper”, zeg maar de persoonlijke assistente, van het staatshoofd. Haar kantoor bevindt zich tegenover het Oval Office van de president zelf.

Haar plotselinge vertrek komt er nadat haar baas ter ore was gekomen dat zij eerder deze maand journalisten off the record indiscreet details had doorgespeeld omtrent de familie van Trump en de operaties in het Oval Office.

Voor zij in het Witte Huis belandde, werkte Westerhout voor de Republikeinse partijleiding en de presidentiële campagne van Mitt Romney in 2012.