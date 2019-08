Michel Preud’homme denkt dat Anderlecht klaar zal zijn voor de komst van Standard: “Wat als de situatie omgekeerd zou zijn...”

Standard werd bij de loting voor de groepsfase in de Europa League niet gespaard. Met Arsenal en Eintracht Frankfurt krijgen de Rouches de runner-up en verliezend halvefinalist van vorig seizoen voor de kiezen. Het Portugese Vitoria Guimaraes vervolledigt de poule.

LEES OOK. Weer prijs in Europa: Standard loot Arsenal in loodzware groep, AA Gent treft opnieuw Wolfsburg

“We zijn blij dat we tegen grote ploegen kunnen aantreden, dat we ons mogen meten met Arsenal”, reageerde Renaud Emond vrijdag. “Frankfurt bereikte vorig seizoen de halve finales. Guimaraes is een goeie ploeg.”

Michel Preud’homme kent door zijn verleden bij Benfica het Portugese voetbal en Guimaraes. “Toen ik in Portugal voetbalde, was het al een ploeg die steeds goed gepositioneerd stond. Het Portugese kampioenschap haalt een goed niveau. Dat betekent dat zelfs de ploeg uit pot vier (Guimaraes, red) een te duchten tegenstander is. Vorig jaar, toen we Sevilla en Krasnodar lootten, werd gezegd dat het speelbaar was. We hebben gemerkt dat het altijd moeilijk is. Ik onthou vooral dat, behalve Gent, alle Belgische ploegen een interessante loting hebben. We botsen op drie tegenstanders met verschillende culturen. Voor een coach is dat interessant om te analyseren. En in tegenstelling tot vorig jaar hoeven we niet te ver te reizen.”

Clasico

Zondagavond speelt Standard in de Belgische competitie de Clasico op het veld van Anderlecht. De Luikenaars zijn met 12 op 15 voorlopig leider terwijl de Brusselse rivaal met 2 op 15 helemaal onderin bengelt. Toch is MPH op zijn hoede.

“Het blijft een ploeg met goede spelers die al mooie dingen heeft laten zien. Het wordt dus een lastige wedstrijd, al ervaren spelers minder stress wanneer ze een Clasico op verplaatsing in plaats van thuis mogen afwerken. Ik wees hen er toch op dat, als de situatie omgekeerd zou zijn, wij hen waarschijnlijk met het mes tussen de tanden zouden ontvangen. Daar mogen we ons dus aan verwachten.”

Noë Dussenne zal zijn nieuwe ploegmaats alvast niet kunnen helpen. Donderdag scheurde hij de voorste kruisband zijn rechterknie op training. De centrale verdediger kijkt aan tegen zes maanden tot een jaar revalidatie.

“De arts zei meteen dat hij het ergste vreesde. Het is een ramp voor de speler maar ook voor ons want wij rekenden erg op hem in afwachting van Vanheusden, en ook om daarna te kunnen roteren”, onderstreepte Preud’homme. “We kijken nu rond op de transfermarkt maar proberen vooral intern een oplossing te vinden.”

Foto: PIXSELL / BSR Agency

Thorup waarschuwt al voor Oleksandriya

Na de loting voor de poulefase van de Europa League stond Jess Thorup de pers te woord. De Deense T1 van AA Gent blikte vooruit naar de Europese campagne met als tegenstanders Wolfsburg, Saint-Etienne en Oleksandriya.

“We spelen tegen Vfl Wolfsburg, een sterk team uit de Bundesliga”, begon Thorup. “Daarnaast ontmoeten we ook AS Saint-Etienne, een Franse klepper. Beide clubs hebben een sterke ploeg waaraan wij ons nu mogen meten in deze campagne. Makkelijke matchen bestaan er niet in de Europa League. Oleksandriya lijkt misschien wel de kleinste club, maar zij zijn de verrassing in deze groep. Het is een onbekend team maar ik weet dat ze sterk zijn.”

Thorup blikte ook nog even terug op de kwalificatie voor de groepsfase, donderdag na het 1-1 gelijkspel bij het Kroatische Rijeka. “We hebben onze eerste doelstelling gehaald door ons te kwalificeren maar dat wil niet zeggen dat we nu achterover leunen. Integendeel, we hebben ambitie. We willen zo ver mogelijk geraken in Europa. Waar dat zal zijn, zien we wel. Ik heb een korte nacht achter de rug. Slapen was niet evident. Je zit vol adrenaline en je herbeleeft alles opnieuw. Fantastisch gevoel maar je denkt ook al verder. Wie zouden we loten, hoe pakken we het aan, enzovoort? Van slapen kwam er dus niet veel in huis, maar moe zijn we niet. Dit moment gaat me lang bijblijven. We hebben nu iets om naar uit te kijken en zijn klaar om een nieuwe stap te zetten met dit team.”

Standard en Gent openen thuis

Standard en Gent kregen vrijdagnamiddag van de UEFA hun speelkalender voor de groepsfase van de Europa League. Beide Belgische ploegen openen thuis, Standard tegen Vitoria Guimaraes en Gent tegen Saint-Etienne. Vrijdagmiddag werd al geloot in Monaco. Standard werd ingedeeld in een groep met naast Vitoria ook Arsenal en Eintracht Frankfurt. Gent treft naast Saint-Etienne ook Wolfsburg en Oleksandriya.

Op de tweede speeldag trekt Standard al naar topfavoriet Arsenal, Gent wacht een verre verplaatsing naar Oekraïne.

Programma:

Groep F:

Standard - Vitoria SC (18u55) 19 september

Arsenal - Standard (21u00) 3 oktober

Eintracht Frankfurt - Standard (21u00) 24 oktober

Standard - Eintracht Frankfurt (18u55) 7 november

Vitoria SC - Standard (16u50) 27 november

Standard - Arsenal (18u55) 12 december

Groep I:

Gent - Saint-Etienne (21u00) 19 september

Oleksandriya - Gent (18u55) 3 oktober

Gent - Wolfsburg (18u55) 24 oktober

Wolfsburg - Gent (21u00) 7 november

Saint-Etienne - Gent (18u55) 28 november

Gent - Oleksandriya (21u00) 12 december