Babydolfijntje sterft tijdens liveshow

Het dolfinarium van Varna, aan de Zwarte Zee in Bulgarije, krijgt bakken kritiek omdat er een dolfijntje van amper negen dagen oud is gestorven. Er circuleert een petitie om het dolfinarium te sluiten.

Volgens Bisser Lyubenov, een bezoeker die het zag gebeuren, stierf het kleintje tijdens een liveshow eerder deze maand. “Er was wat heisa in het water en de dolfijnen stopten met spelen”, zegt Lyubenov aan de Britse BBC. “De show werd stopgezet en het publiek moest de zaal verlaten, terwijl de babydolfijn levenloos in het water dreef.”

Het dolfinarium van Varna ontkent ten stelligste dat het dolfijntje de geest gaf tijdens een show, maar de directie geeft wel toe dat het diertje dood is. Volgens Tsvetan Stanev, de bioloog van het dolfinarium, werden de moederdolfijn en haar kleintje van bij de geboorte gescheiden gehouden van de andere dieren. “Je kan een moeder en haar jong de eerste zes maanden na de geboorte onmogelijk van elkaar scheiden. Gaandeweg zwemt het kleintje dan wel mee en is het te zien tijdens liveshow, maar in dit geval is dat nooit gebeurd.”

Nochtans is er veel kritiek gekomen op het dolfinarium door het nieuws. Dat dolfijnen er in veel te kleine ruimten worden gehouden om het publiek te plezieren, is al jaren een doorn in het oog van dierenbeschermers. Volgens de dierenrechtenorganisatie Four Paws zijn de jongste vijf jaar zes dieren – vijf dolfijnen en een zeehond – in het dolfinarium gestorven. “Veel meer dan elders. Een duidelijk teken dat de leefomstandigheden in het dolfinarium penibel zijn.”