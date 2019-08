Motorrijder komt om het leven bij aanrijding met auto die van parking reed

Aarschot - Op de Herseltsesteenweg in Aarschot is vrijdagavond een motorrijder om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeval.

Rond 17.45 uur verliet een grijze Opel-personenwagen de parking van retailzone De Witte Molen. Op dat moment kwam vanuit het centrum van Aarschot een motorrijder aangereden. In voorlopig onduidelijke omstandigheden is de motorrijder tegen de flank van de Opel gereden. De klap was enorm.

Toegesnelde hulpverleners probeerden de bestuurder van de motor nog te reanimeren, maar hulp mocht niet baten. De man is ter plaatse overleden aan zijn verwondingen. Over de fysieke toestand van de bestuurder van de wagen is voorlopig niets bekend.

Het Leuvense parket is van de feiten in kennis gesteld en stuurde een verkeersdeskundige ter plaatse om de precieze omstandigheden van het ongeval uit te klaren. Tijdens de vaststellingen was de Herseltsesteenweg lokaal afgesloten voor het doorgaande autoverkeer. Er werd een omleiding ingesteld.