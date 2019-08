Van onhoudbaar tot overbodig: Kasper Dolberg zou dé ster van Ajax worden, maar toen liep het fout voor het supertalent

Meer dan 20 miljoen euro betaalde OGC Nice aan Ajax voor Kasper Dolberg. Het bewijs dat de 21-jarige Deen zijn status van supertalent nog niet (helemaal) kwijt is. Toch voelt deze transfer best zuur aan voor de spits, die in Amsterdam plots overbodig werd.

De Deen legde woensdag zijn medische testen af in Zuid-Frankrijk, donderdagmiddag kwam de officiële bevestiging van de transfer. Dolberg sluit zijn periode bij Ajax af met 45 goals en zestien assists in 119 matchen. Zijn eerste seizoen op het hoogste niveau, 2016-2017, was zijn beste met onder meer zestien goals in de Eredivisie en zes doelpunten in de Europa League.

Wat was de toenmalige tiener toen een sensatie bij onze Noorderburen. Ajax had de 17-jarige Dolberg in de zomer van 2015 voor amper 270.000 euro overgekocht van Silkeborg en hem een jaar later al gepromoveerd naar de A-kern. De Deen stelde niet teleur onder mentor Peter Bosz. Hij scoorde onder andere een hattrick tegen NEC en trof twee keer raak in de halve finales van de Europa League tegen Olympique Lyon.

Niets leek de rijzende superster genaamd Kasper Dolberg nog te kunnen stoppen. Maar niets bleek minder waar. Het Deense talent verzeilde meer op de bank dan hem lief was en kwam de voorbije twee seizoenen tot slechts zeventien competitiedoelpunten. Vorig seizoen, toen Ajax de dubbel won en de halve finales van de Champions League haalde, speelde Dolberg een bijrolletje naast kleppers als Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt, Dusan Tadic en Hakim Ziyech.

Dolberg (links) met Sergio Ramos. Foto: REUTERS

“Pikkie van achttien”

De jongen waarvoor AS Monaco volgens De Telegraaf 50 miljoen euro wilde betalen in 2017 zet zijn carrière nu voort bij Nice, een Franse middenmotor. Waar liep het mis? Blessures speelden een rol, maar in Nederland duiken nu verhalen op over een gebrek aan mentaliteit.

“Een pikkie van achttien”, zei Bosz enkele jaren geleden aan NRC. “Mag bij Ajax 1 trainen, ik zou zorgen dat ik vooraan loop. Een paar dagen later op trainingskamp in Oostenrijk krijg ik zijn data te zien. Stond hij ook bij de laatsten. Wil je niet? Kun je niet? Is het te zwaar? Hij zegt: nee, nee, nee. Ik zeg: Zo heb ik niks aan je, dan stuur ik je gewoon naar huis. Jij mag met Ajax 1 meetrainen, dan moet je toch de ballen uit je broek rennen, man? Hij schrok. Hij had dat zetje nodig, denk ik. En vervolgens zat hij iedere dag bij de besten.”

Toen Bosz andere oorden opzocht en vervangen werd door eerst Marcel Keizer en dan Erik ten Hag, was Dolberg zijn mentor en aanjager kwijt. De jongen die door zijn vader vergeleken werd met Marco van Basten zakte langzaam maar zeker weg bij Ajax. Ook door zijn laisser faire-houding. “Belangrijker vind ik dat ik het gevoel heb goed in een wedstrijd te zitten, dat ik me prettig voel op het veld. Goals zijn maar een onderdeel daarvan”, zei de Deen in 2016 aan NRC.

Als je dan tegenover een goalgetter en harde werker als Klaas-Jan Huntelaar komt te staan, dan verlies je de strijd. Zeker als je club ook de tactisch flexibelere en dure Tadic naar Amsterdam haalt.

“Dat stoïcijnse had ook iets moois, maar uiteindelijk is dat extreem introverte misschien ook wel een nadeel geweest”,aldus Fox Sports-analist Kenneth Perez bij AD. “Het is gewoon moeilijk om hem te doorgronden. Daar kun je heel veel tijd in steken, en volgens mij is dat ook gebeurd bij Ajax, maar in de top zul je het uiteindelijk zelf moeten doen. Het is een jongen die je een beetje moet kennen, hij gedijt volgens mij bij wat extra aandacht. Als je hem ziet rondlopen, vraag je je soms toch af: Hé man, vind je het nog wel een beetje leuk allemaal?’’

“Spits van wereldklasse”

In de Ligue 1 hoopt Dolberg zijn plezier terug te vinden. “In mijn ogen was het de juiste keuze”, stelde de Deen bij zijn presentatie. “Ik had een club nodig die in mij geloofde. Het duurde lang voor de transfer helemaal rond was. Hoe langer het duurde, hoe meer ik overtuigd was om naar hier te komen. Verschillende dingen hebben mij overtuigd en vooral het project dat hier nu start. Daarvan wil ik deel uitmaken.”

Trainer Patrick Vieira ziet het alvast zitten. “Het was ons doel om een spits van wereldklasse te vinden om ons naar een volgende dimensie te brengen. Hij is technisch aan de bal zeer vaardig. Wat ik ook aan hem waardeer, is zijn oog voor anderen.”