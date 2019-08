Duizenden Chinezen wachten uren in brandende zon voor opening Ikea

In Zhengzhou in China stonden duizenden mensen aan te schuiven voor de nieuwe Ikea-winkel. Het zou de 28ste winkel zijn die opent in het land. De vele bezoekers moesten maar liefst twee uur wachten in de brandende zon alvorens ze de winkel konden betreden. In het filmpje zien we hoe een politieagent vraagt om paraplu’s dicht te doen. Op deze manier is er meer plaats in de rij, maar staan ze wel in de blakende zon. In het eerste uur alleen wist het woonwarenhuis al 80.000 shoppers te ontvangen.