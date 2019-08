Anderlecht verlengt overeenkomsten van talenten Dewaele en Ait El Hadj: “Als kleine jongen hoop je ooit op dat grote veld te staan”

RSC Anderlecht heeft vrijdag bekendgemaakt de contracten van youngsters Sieben Dewaele en Anouar Ait El Hadj te hebben opengebroken tot medio 2022.

De twintigjarige Dewaele verdween sinds hij op de tweede speeldag zijn kans kreeg tegen Moeskroen niet meer uit de basis. Beloftenbondscoach Johan Walem riep hem vrijdag ook een eerste keer op voor de Belgische U21.

“Ik ben heel blij dat ik mijn kans gekregen heb in de eerste ploeg”, was Dewaele erg blij met zijn contractverlenging. “Het is echt een kinderdroom die werkelijkheid werd. Vincent Kompany gaf me een kans en als je veel speeltijd krijgt, dan leer je zeer snel bij. De coach wou me aan het werk zien, maar hij had al aangegeven dat hij mijn contract bij RSCA wou verlengen.”

Ait El Hadj speelde - net als Dewaele - een uitstekende voorbereiding, maar kon zich nog niet opwerpen tot basisspeler. De zeventienjarige Belgische Marokkaan maakte op de openingsspeeldag zijn debuut in het eerste elftal van paars-wit. “Als kleine jongen bij de U11 hoop je natuurlijk ooit op dat grote veld te staan”, legde Ait El Hadj uit. “Zeven jaar later mag je dan plots meetrainen met Samir Nasri en Nacer Chadli. Dat zorgt natuurlijk voor veel vertrouwen. Ik ben trots dat we kansen krijgen in deze mooie club.”