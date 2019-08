Congolese president Tshisekedi vanaf 17 september op officieel bezoek in België

De Congolese president Felix-Antoine Tshisekedi brengt vanaf dinsdag 17 september een officieel bezoek aan België. Dat heeft Buitenlandse Zaken vrijdag bevestigd.

Ontslagnemend premier Charles Michel zal Tshisekedi officieel ontvangen. De Congolese president zal ook een vergadering met de regering bijwonen in het Egmontpaleis. Nadien zal koning Filip Tshisekedi ontvangen op het Koninklijk Paleis. De president zal zijn bezoek aan België voortzetten met werkvergaderingen met institutionele en economische actoren.

“Het officiële bezoek bevestigt de hernieuwing van de nauwe relatie tussen de Democratische Republiek Congo en België en biedt tevens de kans de bilaterale samenwerking uit te breiden en te intensifiëren”, onderstreept Buitenlandse Zaken. “Dankzij deze uitwisselingen over verwachtingen en projecten van de Congolese overheid kunnen beide landen de domeinen identificeren waarin België de hervormingsinspanningen en de door de Congolese overheid aangekondigde veranderingen zou kunnen steunen, ten gunste van de bevolking.”

Van 2007 geleden

Het is van 2007 geleden dat een Congolees president een officieel bezoek bracht aan België. De relaties tussen ons land en zijn voormalige kolonie zijn de voorbije jaren door zwaar weer gegaan. Eind 2017 schortte België als reactie op het gewelddadig neerslaan van protesten in Congo een deel van de ontwikkelingssamenwerking op.

Als vergelding sloot de Congolese regering vervolgens het Belgische consulaat-generaal in Lubumbashi en het Schengenhuis in Kinshasa, een soort Europees consulaat dat door België beheerd werd. Ze verminderde ook het aantal vluchten tussen Brussel en Kinshasa van zeven naar vier per week.

Onder Tshisekedi zijn die maatregelen al teruggedraaid en werden de diplomatieke relaties tussen België en Congo genormaliseerd. De zoon van de legendarische oppositieleider Etienne volgde op 24 januari van dit jaar Joseph Kabila op als president. Twee weken eerder was hij door de kiescommissie uitgeroepen tot winnaar van de presidentsverkiezingen die eind vorig jaar plaatsvonden in Congo.