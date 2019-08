Club Brugge-huurling Kaveh Rezaei over terugkeer naar Charleroi: “Het is een beetje mijn familie”

Kaveh Rezaei is vrijdag voorgesteld als nieuwe speler van Charleroi, dat de 27-jarige Iraniër tot het einde van het seizoen huurt van Club Brugge. “Het is een beetje mijn familie”, zei hij over zijn terugkeer naar Mambourg, waar hij ook in het seizoen 2017-2018 voetbalde.

“Het doet mij veel plezier om terug in Charleroi te zijn”, aldus Rezaei op de website van de Carolo’s. “Ik voel mij heel goed en ben klaar om wedstrijden te betwisten. Sinds ik hier weg ben is er weinig veranderd. Ik zie nog dezelfde gezichten en dat maakt de zaken alleen maar eenvoudiger.”

Rezaei wilde naar eigen zeggen absoluut terugkeren naar Charleroi. “Ik had andere aanbiedingen, maar hier is alles begonnen en in een andere club zou het lastiger zijn om een doorstart te maken zonder de voorbereiding te hebben meegemaakt. Hier maak ik geen sprong in het onbekende, het is zelfs een beetje mijn familie.”

Charleroi is voorlopig pas elfde in de Jupiler Pro League, maar de Iraniër mikt desalniettemin heel hoog. “Waarom niet kampioen spelen of de beker winnen”, zegt hij ambitieus.