Man schrikt zich een hoedje wanneer hij een python stoort tijdens zijn lunch

Deze Zwitserse man wist niet wat hij zag tijdens zijn verblijf in Australië. Toen de man een vogel hoorde schreeuwen op zijn dak, besloot hij toch eens een kijkje te gaan nemen. Eenmaal daar schrok hij zich een hoedje. “Ik was echt gechoqueerd toen ik die python aantrof”, zegt hij. De man stootte namelijk op een reusachtige python die op dat moment aan het lunchen was met de krijsende vogel. Het duurde maar liefst dertig minuten voor hij de volledige currawong (vogel) naar binnen had gespeeld.