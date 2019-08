Huilende baby gevonden naast vijf dode familieleden in Fiji: speurders staan voor mysterie

De politie in Fiji staat voor een mysterie. Een wandelaar vond een huilende baby in de buurt van vijf dode familieleden in een gebergte. Wat er gebeurd is, is nog een raadsel. Er is wel één persoon opgepakt.

De 25-jarige Kelera Toloi maakte deel uit van een groep wandelaars die maandag op de huilende baby stuitten in het Nausori-gebergte in Fiji. Ze redden de één jaar oude Samaira, die aan het wegkruipen was van een plaats waar vijf lichamen lagen. Het ging om de dode grootvader (63), grootmoeder (54), moeder (34) en 11- en 8-jarige zusjes van het meisje. Uit onderzoek van de lichamen blijkt dat de vijf overleden zijn na het innemen van een “gevaarlijke substantie”, aldus de politie. De substantie wordt verder onderzocht.

“Het meisje had honger”, zegt Toloi. “Ik vraag me af wie tot zoiets onmenselijks in staat is. Gelukkig kon ze nog niet stappen, of ze had van die berg kunnen vallen.”

De familie Kumar was volgens buren op 24 augustus thuis vertrokken. De familieleden van de zes staan ook voor een raadsel. “Het is niet één dode, het zijn er vijf”, zegt Raj Kumar, de broer van de grootvader, bij Stuff NZ. “We doen wat we kunnen om dit te verwerken, maar het is een erg moeilijke tijd.” Familieleden uit Nieuw-Zeeland, Australië en Canada vliegen naar verluidt over naar Fiji voor de begrafenis zaterdag.

De politie doet wat ze kan om antwoorden te vinden en heeft daarvoor al twee mensen een tijdlang opgepakt. Het gaat om een man die de familie kende en zijn vrouw. Na verhoor werden zij weer in vrijheid gesteld. De politie had volgens FBC News wel gevraagd om de man langer te kunnen vasthouden, maar dat verzoek werd door een rechter geweigerd.