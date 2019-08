Drama in de Serie A: mogelijk einde seizoen voor Juventus-kapitein Giorgio Chiellini, Mauro Icardi klaagt Inter aan

Juventus-kapitein Giorgio Chiellini heeft vrijdag op training een zware knieblessure opgelopen en moet onder het mes. Dat deelde zijn club mee. De 35-jarige centrale verdediger is wellicht maanden buiten strijd.

“Onderzoek bracht schade aan de voorste kruisband in de rechterknie aan het licht. Een operatie is noodzakelijk”, meldde Juventus. De Italiaanse kampioen doet geen prognose over de duur van zijn onbeschikbaarheid. Sommige Italiaanse media menen dat zijn seizoen nu al afgelopen is.

Chiellini vormt een vast centraal verdedigersduo met Leonardo Bonucci. De kans is groot dat de 20-jarige Nederlander Matthijs De Ligt, voor 75 miljoen euro overgenomen van Ajax, zaterdag tegen Napels zijn plaats inneemt. Daniele Rugani en de van Sassuolo overgekomen Turk Merih Demiral zijn andere opties voor trainer Maurizio Sarri.

103-voudig international Chiellini speelt al sinds 2005 voor Juventus en hielp “de Oude Dame” aan acht landstitels op rij. Vorig weekend scoorde hij nog het enige doelpunt in de wedstrijd van de eerste speeldag, op verplaatsing bij Parma.

Icardi klaagt

Intussen zit het er, alweer, bovenarms op tussen Inter en Mauro Icardi. De club van Romelu Lukaku zou volgens de geruchten een akkoord met Monaco hebben voor een transfersom van 65 miljoen euro. Icardi wil echter niet weg bij de Nerazzurri, tenzij hij naar Juventus kan. Dat wil Inter dan weer niet en dus zit men in een regelrechte patstelling. Icardi zou ook een contractverlenging geweigerd hebben zodat hij uitgeleend had zou worden.

En dus klaagt Icardi zijn club nu aan. Volgens onder andere La Gazzetta dello Sport eist de Argentijnse spits het recht om terug te mogen meetrainen en 1,5 miljoen euro voor “geleden schade”. Afwachten wat dat gaat geven met het einde van de transfermarkt op maandag...

+++Icardi fa causa all'Inter: chiede reintegro immediato e 1,5 milioni di euro di danni+++



Seguono aggiornamenti — LaGazzettadelloSport (@Gazzetta_it) August 30, 2019

Manchester United verhuurt Chris Smalling aan AS Roma

AS Roma huurt de Engelse centrale verdediger Chris Smalling tot het einde van het seizoen van Manchester United. Dat maakten beide clubs vrijdag bekend.

Volgens Roma betaalt de Italiaanse club 3 miljoen euro om de 29-jarige Smalling te mogen huren. De 31-voudige Engelse international speelde al negen jaar voor Man United en kwam daar liefst 323 keer in actie. Sinds de komst van Harry Maguire voor 90 miljoen euro lagen de kaarten voor Smalling minder goed bij United en zakte hij in de pikorde der centrale verdedigers.

AS Roma zag deze zomer Kostas Manolas naar Napoli vertrekken en had absoluut een nieuwe centrale verdediger nodig. Smalling komt in de Italiaanse Serie A zijn oud-ploegmaats Romelu Lukaku en Alexis Sanchez tegen, die nu voor Inter Milaan spelen.