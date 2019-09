Jimmy werkte voor de politie, nu maakt hij detectivegames: “Moordverhalen verzinnen we niet in de supermarkt”

Tijdens zijn carrière bij de politie zag Jimmy Cowé (33) de meest huiveringwekkende dossiers voorbijkomen. Het bracht hem op een idee: een detectivespel ontwikkelen waarin gewone burgers levensechte moordzaken oplossen. Intussen is ‘Crimibox’ zo populair dat het klaar is om Amerika te veroveren. “Aan elke nieuwe moord hebben we twee maanden werk.”