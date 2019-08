Schoonvader van vermeende Belgische ‘Beul van Raqqa’: “Ik hoop mijn kleinkinderen weer in de armen te sluiten”

Schaarbeek -

Het lot van ISIS-strijder Anouar Haddouchi (34), allicht betrokken bij 110 onthoofdingen en financierder van terreuraanslagen in Europa, interesseert ‘schoonvader’ Luc Maes geen moer meer. Daarvoor zijn de misdaden te gortig, de krassen op zijn ziel te groot. Gisteren raakte bekend dat Haddouchi gevangenzit in Syrië. Ook Maes’ dochter, Julie (33), is opgepakt. “Ooit hoop ik haar en mijn twee kleinkinderen terug te zien.”