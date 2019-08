Anderlecht stalt Antonio Milic bij Spaanse tweedeklasser Rayo Vallecano

Anderlecht verhuurt zijn Kroatische verdediger Antonio Milic tot het einde van het seizoen aan Rayo Vallecano, een Spaanse tweedeklasser. Dat maakte Vallecano vrijdag bekend.

Milic, 25 jaar, paste niet meer in de plannen van Vincent Kompany en belandde zelfs naast de eerste ploeg bij Anderlecht. De Kroaat, die arriveerde in juli 2018, betwistte 25 wedstrijden voor paars-wit. Voordien speelde hij voor Oostende.

Rayo Vallecano kwam vorig seizoen nog in La Liga uit, maar werd daarin laatste en is nu actief in de Segunda Division A.