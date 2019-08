Schindlers eerste list: redder van duizenden Joden startte ook mee de Tweede Wereldoorlog

De naam Oskar Schindler staat sinds de film Schindler’s list synoniem voor het redden van duizenden Joodse levens. Minder bekend is dat de man ook een rol speelde in de start van de Tweede Wereldoorlog. Schindler was als spion de spil in Operatie Gleiwitz, de belangrijkste van een reeks aanvallen op Duitse doelwitten die door de nazi’s in scène waren gezet. Ze gaven Hitler het excuus om Polen op 1 september, exact 80 jaar geleden, onder de voet te lopen en een oorlog te ontketenen.