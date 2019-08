Zit Kremlin achter mysterieuze moord in ‘executiestijl’ in Berlijn?

De Russische geheime dienst wordt in verband gebracht met een nieuwe mysterieuze moord, dit keer in Berlijn. Ze zouden een man uit aartsvijand Georgië hebben doodgeschoten. Nieuwe onthullingen brengen Moskou zo opnieuw in een kwaad daglicht, nadat ze vorig jaar mogelijk een gewezen Russische dubbelspion probeerden te vergiftigen.

Zelimkhan Khangoshvili werd vorige week vrijdag doodgeschoten, toen hij in een park in het centrum van Berlijn aan het lunchen was. Hij was op weg naar een moskee. De moordenaar had zich schuilgehouden ...