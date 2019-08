Romelu Lukaku dient kritische analist van antwoord: “Stel mijn professionaliteit niet in vraag, ik leef voor the game”

Romelu Lukaku mocht vertrekken bij Manchester United en werd vrijwel meteen “te zwaar” genoemd bij zijn aankomst in Italië. Ook Gary Neville liet zich op Twitter ontvallen dat hij onze landgenoot te dik vond staan. In een gesprek met de BBC heeft ‘Big Rom’ de Engelsman nu van antwoord gediend.

“Stel mijn professionaliteit niet in vraag”, aldus Lukaku. “Ik leef voor dit spelletje. Ik blijf altijd thuis en probeer er alles aan te doen om mij te verbeteren. Hij (Neville, red.) mag over mijn fysieke paraatheid spreken, maar niet over mijn professionaliteit. Alsof ik niet hard genoeg zou werken. Dat is iets dat hij niet kan zeggen. Alle coaches die ik al gehad heb, zeggen hetzelfde over mij.”

"[Gary Neville] is a pundit, he gets paid to say certain kinds of stuff, I'm paid to play football." pic.twitter.com/nTa4YxHOAf — BBC Sport (@BBCSport) August 30, 2019

“Wat zei Ole Gunnar Solskjaer over mij toen ik aan het trainen was? Wat zei hij? Dat ik altijd hard werk en altijd mijn best doe om mezelf te verbeteren. Hetzelfde geldt voor José Mourinho en Roberto Martinez. Nu zal Antonio Conte dat ook zeggen. Vorig jaar was gewoon een slecht jaar. Dat gebeurt nu eenmaal. Je moet gewoon verdergaan. Ik ga hier niet zitten en negatief reageren. We zijn volwassen mannen. Hij is een analist. Hij wordt betaald om zo’n dingen te zeggen. Ik word betaald om te voetballen. Ik wil gewoon mijn best doen voor Inter. Dat is alles.”

United en Alexis

Lukaku wil dan ook niet terugkijken naar zijn tijd bij Manchester United. “Ik weet niet wat er is misliep”, aldus de Rode Duivel. “Ik probeer om er niet naar te kijken. Zoals ik ernaar kijk, heb ik mijn kansen gegrepen. Vanwaar ik vandaan kom, de manier waarop ik opgroeide… Niemand dacht ik deze stappen in mijn leven zou maken, als een profvoetballer. Enkel ik en mijn familie. Ik zal Manchester United altijd dankbaar zijn. Ze gaven me een kans.”

‘Big Rom’ keek deze week Alexis Sanchez opnieuw in de ogen. De Chileen maakte net als onze landgenoot de overstap van Manchester naar Milaan. “Een goede transfer voor Sanchez”, vindt Lukaku. “Hij heeft al in de Serie A gespeeld (bij Udinese, red.). De mensen kennen hem. In de Premier League deed hij het heel goed bij Arsenal. Hij had het moeilijk bij United. Naar hier komen, was de juiste beslissing. In een kleedkamer waar de trainer winnaars wil. Ik geloof echt dat hij goed gaat spelen bij ons. Hopelijk kan hij een kleine spark toevoegen aan het team.”