Kinderen en tieners overleven vaker kanker dan vroeger

Léonie herstelt van leukemie“Straks mag ze weer met een ander kindje spelen”

Fee Vandendijck (9) is kankervrij “Goede prognose geeft kracht om te helpen vechten”

In 2015 overleden 47 kinderen en tieners aan kanker, terwijl dat er in 2005 nog 81 waren, zo blijkt uit cijfers van Stichting Kankerregister. Conclusie van de Stichting: de overlevingskansen voor kankerpatiënten tot negentien jaar zijn gestegen. Het verschil met decennia geleden is nóg groter, zegt Nancy Van Damme van de Stichting. “Een kind dat in 1960 een kankerdiagnose kreeg, had maximaal 20 à 30 procent kans op overleving. Sindsdien is het sterfterisico verminderd met 75 procent. Van de kinderen die nu kanker krijgen, is tien jaar na de diagnose nog 85 procent in leven.”

De prognose hangt wel af van het type tumor. Bij nierkanker ligt de overlevingskans voor kinderen rond de 90 procent, terwijl dat voor een jong kind met een neuroblastoom maar 60 à 70 procent is. “Omdat daar nog niet zulke effectieve therapieën voor bestaan”, zegt Van Damme. Maar hoe dan ook liggen hun kansen op overleven gemiddeld hoger dan bij volwassenen. Daar leeft na tien jaar nog 65 procent. “Bij kinderen slaan therapieën beter aan, omdat ze geen chronische ziektes hebben als hartproblemen of diabetes. Al is ook voor volwassenen de kans op overleven toegenomen. Mee dankzij de evolutie in de geneeskunde en de ontwikkeling van nieuwe therapieën.”

Wat ook opvalt in de cijfers van Stichting Kankerregister is dat een stijgend aantal kinderen en tieners een kankerdiagnose krijgt. In 2016 werd de ziekte vastgesteld bij 550 kinderen, terwijl dat er in 2008 nog ‘maar’ 490 waren, en in 2012 nog 517. Dat betekent niet dat kinderen vandaag sneller de ziekte krijgen, zegt Van Damme. “Die lichte stijging zien we ook internationaal, maar dat kunnen we gedeeltelijk verklaren door de toenemende bevolking. Er zijn nu eenmaal meer kinderen in die leeftijdscategorie. Een andere verklaring voor de stijging is dat kanker vandaag beter wordt opgespoord.”

“Hoopvolle toekomst”

Dat het aantal overlijdens daalt ondanks de stijgende diagnoses, noemt Van Damme “hoopgevend”. Het doet de vraag rijzen of we – kinderen én volwassenen – dan ooit niet meer zullen sterven aan de ziekte. Die kans bestaat, zegt Filip Lardon, vicerector en professor aan de Universiteit Antwerpen, en diensthoofd van het Centrum voor Oncologisch Onderzoek. “Ik geloof dat we over tien jaar zo’n tachtig procent van de patiënten chronisch zullen behandelen, en dat de kanker bij hen dus onderdrukt wordt. Mij lijkt het een realistisch vooruitzicht dat we er op termijn niet meer aan zullen sterven, op voorwaarde dat we in dit tempo doorwerken. Dan is de toekomst hoopvol.”

Ook Marc Peeters, diensthoofd oncologie in het UZA en voorzitter van het Belgische College van Oncologen, gelooft dat we kanker op termijn onder controle zullen krijgen. “Voor wie er vandaag nog aan sterft, zal het dus ons doel zijn om er een chronische ziekte van te maken.” Wanneer precies, vindt hij moeilijk te voorspellen. “Maar over vijftien jaar staan we alweer veel verder dan nu. Chemotherapie is pas ontdekt na de Tweede Wereldoorlog. Kijk naar de vooruitgang die we sindsdien al hebben gemaakt. Alleen wordt het moeilijk om kanker ooit helemaal te genezen. Het is een moeilijk, complex gegeven.”