Gift van chemiebedrijf aanvaarden of niet? Natuurpunt verdeeld

Milieubeweging Natuurpunt bekijkt of het nog steeds een gift van 180.000 euro van het Britse chemieconcern Ineos aanvaardt. De beslissing valt op de volgende raad van bestuur.

Ineos wil in Antwerpen een nieuw bedrijf bouwen, waarvoor op een braakliggend industrieterrein meer dan 50 hectare bos moet worden gerooid, een ontbossing die het bedrijf wettelijk gezien moet compenseren. “Omdat die verplichte boscompensatie niet lokaal in de Antwerpse regio gebeurt, wilde het bedrijf ook lokaal een natuurbijdrage doen, waarna het voorstel is gekomen om de Natuurpunt-afdeling te helpen met de geplande aankoop van het Ertbrandbos in Kapellen”, zegt Natuurpunt-voorzitter Lieven De Schampelaere.

Hij ontkent niet dat binnen Natuurpunt – dat eerder deze week officieel mee protest aantekende tegen de ontbossing die het bedrijf overweegt – een levendig debat woedt over de samenwerking tussen Natuurpunt en Ineos. Want het chemiebedrijf rekent ook op Natuurpunt om de verplichte boscompensatieprojecten mee uit te voeren.

“Op de volgende raad van bestuur beslissen we over onze verdere relatie met Ineos”, aldus De Schampelaere, waarbij ook de gift ter sprake zal komen. De medewerking aan de boscompensatieprojecten staat niet ter discussie.

De voorzitter beklemtoont nog dat toen het bedrijf zich voor de eerste keer in Antwerpen presenteerde “de ernstige milieu-impact – waarover milieubewegingen nu rapporteren – nog minder goed geweten was, waardoor onze houding tegenover het bedrijf ook anders was.”(wer)