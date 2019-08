Verdachte van campingmoord komt vrij

In de zaak van de campingmoord in Middelkerke heeft de Brugse raadkamer één van de vijf verdachten vrijgelaten. Het gaat om Romuald V., die volhoudt dat hij het slachtoffer met geen vinger aanraakte. Eerder waren al twee verdachten onder strenge voorwaarden vrijgelaten. De twee hoofdverdachten, Julien B. en Alain D. blijven in de cel.

Begin december 2017 zette de politie van Middelkerke een verdacht voertuig met drie inzittenden aan de kant. In de koffer lag het levenloze lichaam van Oostendenaar Mihael P. Het slachtoffer had zware verwondingen in de hals en was ook op andere plaatsen ernstig verminkt. De drie inzittenden, onder wie Romuald, werden opgepakt. Op een camping in de buurt werden Julien B. en Alain D. opgepakt.

Vermoed wordt dat die twee Mihael vermoordden en dan aan hun vriend Romuald hadden gevraagd om het lichaam te verbergen. Die trommelde daarvoor een bevriend koppel uit Namen op in wiens auto de politie het lichaam aantrof.

Romuald V., mag geen contact hebben met andere betrokkenen of met de pers. Daarnaast krijgt hij een avondklok en een alcoholverbod opgelegd. Hij mag minstens de komende maanden ook niet op café of naar een festival. Het parket kan wel nog beroep aantekenen tegen de vrijlating van de verdachte.(cds)