CD&V wil dat Kamer rol krijgt in aanduiding Eurocommissaris

De regering zou de kandidaat-Eurocommissaris eerst aan de Kamer moeten voorstellen vooraleer ze de naam aan Europa doorgeeft. Dat zei CD&V-fractieleider Servais Verherstraeten vrijdag in de Kamercommissie Buitenlandse Zaken. Hij gaat een voorstel indienen om het Kamerreglement in die zin aan te passen. “Niet met de bedoeling een stemming in de Kamer te organiseren”, aldus Verherstraeten. “Het blijft een beslissing van de regering. Maar wel om een gedachtewisseling te houden, vooraleer ons land de naam officieel aan Europa doorgeeft.”

De commissie Buitenlandse Zaken was bijeengekomen naar aanleiding van de saga rond de aanduiding van Didider Reynders (MR) tot kandidaat-commissaris. Volgens de oppositiepartijen is het ondemocratisch dat de regering-Michel, die maar een vierde van de Kamerzetels vertegenwoordigt, die beslissing zonder verder overleg heeft genomen. Michel zei aan de parlementsleden dat hij hierover “informeel overleg” had gehad met de democratische partijen. Maar hoe dat overleg precies is verlopen, wilde hij niet kwijt.

“Doordat de federale en Europese verkiezingen samenvallen, is de kans groot dat we hetzelfde over vijf jaar nog eens meemaken”, aldus Verherstraeten. Vandaar zijn voorstel, zodat het parlement dan niet meer achter de feiten aanholt, zoals vrijdag wel het geval was. (pl)