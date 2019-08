COMMENTAAR. Van de vijf teruggekeerde (ex-)Rode Duivels staan de meeste vraagtekens achter Mirallas

Nu komt ook Kevin Mirallas (31) in de Jupiler Pro League spelen. Hoera! We willen evenwel een kanttekening plaatsen bij zijn status als ‘Rode Duivel’. De laatste keer dat hij door bondscoach Roberto Martinez werd opgeroepen, was in maart 2018 en toen werden de wenkbrauwen gefronst. De laatste keer dat Mirallas aan de aftrap van een interland verscheen, was maart 2017. In een oefenduel in Rusland. Voor zijn laatste basisplaats bij de Rode Duivels in een wedstrijd die ertoe deed, moeten we alweer terug naar het WK 2014. In de verloren kwartfinale tegen Argentinië.