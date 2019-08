Anderlecht zoekt spits en biedt op 34-jarige Senegalees Papiss Cissé, stress bij Adrien Trebel

De ongerustheid stijgt toch bij Anderlecht. Het bestuur vreest dat de fans hen bij een nieuwe nederlaag tegen Standard zullen verwijten dat er geen deftige spits is. Paars-wit moet wel rekening houden met de Financial Fair-Play, maar er is toch een budget vrijgemaakt om nog een aanvaller te halen. Meer nog, RSCA zou graag hebben dat die nieuwkomer speelgerechtigd is voor Standard. Dat kan op 24 uur geregeld worden, maar bij Europeanen is het wel minder ingewikkeld dan bij niet-EU-spelers.

Michael Verschueren zet in op verschillende paarden. Zo deed Anderlecht een bod op Papiss Cissé (foto) van het Turkse Alanyaspor. Die is wel al 34, maar scoorde vorig seizoen nog zestien keer. De naam van de Senegalees, die eerder bij Newcastle en in China speelde, weerklinkt het luidst. Er werd ook onderhandeld over Mbaye Diagne (27). De ex-spits van Lierse en Westerlo kon gehuurd worden van Galatasaray – vorig jaar tien goals – maar dat bleek toch te duur. Andere aangeboden spitsen zijn John Guidetti – vriend van Kompany bij Man City, maar nu op een dood spoor bij Alaves – en zelfs Stefano Okaka. Zolang er geen officieel nieuws is, mag Isaac Kiese Thelin niet weg. De Zweedse spits moet zelfs meedoen tegen Standard.

Stress Trebel, Kana out

Ook bij de uitgaande transfer van Adrien Trebel is het wachten op een doorbraak. Anderlecht heeft een akkoord met een Saudische club – Al Shabab of Al ­Ahli –, maar Trebel hoopt dat er nog een Franse ploeg als Nantes of Marseille komt. De Saudische transfermarkt sluit wel al vanavond om middernacht en niet overmorgen zoals bij ons, waardoor de stress bij Anderlecht ook toeneemt.

Goed nieuws kwam er van verdediger Sieben Dewaele (20) en middenvelder Ait El Hadj (17). Zij tekenden bij tot 2022. Marco Kana (17) liep een spierblessure op en kan weken out zijn.