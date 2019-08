Philippe Sandler oftewel de mini-Vinnie Kompany: “Als Kevin De Bruyne voorzetten trapte, dacht ik vaak: Jezus”

Hij kon zijn broertje zijn. ­Rijzig, welbespraakt, stijlvol en een flinke scheut zelf­zekerheid. Philippe Sandler (22) is de miniatuurversie van Vincent Kompany. ­Zeker nu de speler-manager geblesseerd is, moet Sandler de Anderlecht-verdediging leiden. De Nederlander wordt door Man City uitgeleend aan RSCA. “Twijfel nooit aan ­jezelf”, zegt de mini-Vinnie.

Het is 30 graden en dus gaat Philippe Sandler zitten in de dug-out. Anderlecht heeft 2 op 15, maar in de zon is er bij de Nederlander geen stress te bespeuren. “Om eerlijk te zijn keek ik vroeger nooit ...