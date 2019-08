Januzaj lijdt met Real Sociedad nederlaag in derby tegen Athletic Bilbao

Adnan Januzaj heeft vrijdag op de 3e speeldag in La Liga met Real Sociedad een 2-0 nederlaag geleden op het veld van Athletic Bilbao.

Inki Williams (11e) en Raul Garcia (28e) scoorden. Januzaj werd in de 78e minuut vervangen. Na een zege, een gelijkspel en een nederlaag is Real Sociadad negende in de stand.