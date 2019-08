Alexander De Croo: “Een paars-groene regering zie ik niet zitten”

Vorm snel een regering. Geen paars-groene maar een paars-gele. En geen doorstartregering of noodregering, maar een echte, volwaardig en sober. Met slechts tien ministers. Dat stelt vicepremier Alexander De Croo (Open Vld) zaterdag in een interview in Het Laatste Nieuws.

“Als Italië erin slaagt om binnen de week een nieuwe regering te vormen, waarom moet dat dan in België nog lange maanden duren?”, vraagt De Croo zich af. “Wat Di Maio en Renzi kunnen, kunnen De Wever en Di Rupo toch ook? Zonder N-VA en PS krijg je nooit een stabiele regering. Een paars-groene zie ik niet zitten.”

Het is de eerste keer dat iemand van de top van de partij het paars-groene scenario zo resoluut uitsluit. Hij ziet meer heil in een paars-gele regering. “Ik ben de koning niet. Maar zonder PS en N-VA zul je geen stabiele regering krijgen. Moet je hen nu samen benoemen? Of laat je iemand werken of doorwerken in wie ze allebei vertrouwen hebben? Ik weet dat niet, maar het is de hoogste tijd dat ze samen aan tafel zitten. Niet voor een handdruk, maar om echt te bouwen aan een regering”, aldus De Croo.

Volgens de vicepremier moet het ook een “sobere regering” worden. “Minder theater, minder gekibbel. Sober in haar samenstelling ook. Tien ministers in plaats van veertien of vijftien, dat moet volstaan als je enkele bevoegdheden samenvoegt, zoals Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking, of Financiën en Begroting. Dat kost minder en dat werkt beter.”