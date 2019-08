Florida roept noodtoestand uit: orkaan Dorian onderweg met windsnelheden tot 225 kilometer

Orkaan Dorian, die op weg is naar de Amerikaanse staat Florida, is in kracht toegenomen tot categorie 4 en haalt windsnelheden tot 225 kilometer per uur. De gouverneur van Florida heeft de noodtoestand uitgeroepen.

Volgens het Amerikaanse orkaancentrum (National Hurricane Center) is orkaan Dorian op weg naar Florida van categorie 3 naar categorie 4 opgeklommen. Dorian haalt windsnelheden tot 225 kilometer per uur en wordt morgenavond in Florida verwacht. Waar de orkaan aan land zal komen is nog niet duidelijk. De gouverneur heeft de noodtoestand uitgeroepen. Dorian hangt nu ten oosten van de Bahamas.

Foto: EPA-EFE

Foto: AP